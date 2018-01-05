Пожарная безопасность в Рождество Христово.

В ночь с 6 на 7 января отмечается один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Для обеспечения пожарной безопасности культовых учреждений, при проведении мероприятий, привлекаются сотрудники МЧС.

В вечернее и ночное время в православных храмах проходят праздничные службы, на которые собирается большое число верующих.

Большое скопление прихожан в эти дни является нормой, что неотвратимо влечет за собой повышенный уровень опасности для граждан.

Чтобы праздник Рождества не был омрачен возникновением пожара или любой другой чрезвычайной ситуацией, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району в преддверии святого дня и непосредственно в этот день проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в церквях и храмах.

Со служителями церкви специалисты МЧС провели инструктажи на противопожарную тематику, особое внимание уделено вопросам об обращении с огнем, о содержании путей эвакуации, о действиям в случае чрезвычайной ситуации.





ОНД и ПР по Чановскому району напоминает основные требования пожарной безопасности для прихожан:

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте или придерживайте рукава одежды;

- под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, но, не создавая паники и давки.



При возникновении пожара незамедлительно сообщайте об этом по телефону 101 или 112.

ОНД и ПР по Чановскому району