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Профилактические рейдовые мероприятия в жилом секторе

  В связи с увеличением количества пожаров  на территории Новосибирской области, а так же гибели на них людей, в целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району совместно  с представителем ОМВД по Чановскому району, главой администрации Землянозаимского сельсовета   06.01.2018г. был  проведен    профилактический рейд    по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении, а так же семей имеющих несовершеннолетних детей на территории Землянозаимского сельсовета Чановского района Новосибирской области.     В ходе рейдового мероприятия было охвачено 10 семей, имеющих несовершеннолетних детей. С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и  вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Проверена работоспособность установленных в данных семьях автоматических дымовых пожарных извещателей.   Основное внимание  в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению  оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном  обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований   пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.     

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. С начала года    на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров, на которых погибло 24 человека.  Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

 

    Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

 

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