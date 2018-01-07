Профилактические рейдовые мероприятия в жилом секторе

В связи с увеличением количества пожаров на территории Новосибирской области, а так же гибели на них людей, в целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с представителем ОМВД по Чановскому району, главой администрации Землянозаимского сельсовета 06.01.2018г. был проведен профилактический рейд по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении, а так же семей имеющих несовершеннолетних детей на территории Землянозаимского сельсовета Чановского района Новосибирской области. В ходе рейдового мероприятия было охвачено 10 семей, имеющих несовершеннолетних детей. С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Проверена работоспособность установленных в данных семьях автоматических дымовых пожарных извещателей. Основное внимание в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. С начала года на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров, на которых погибло 24 человека. Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району