По итогам 12 месяцев 2017 года, на территории Чановского района Новосибирской области отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Всего на территории района зарегистрировано 11 ДТП (2016 год -12), в которых 3 человека погибли (2016 -11 человек), получили травмы - 12 (2016- 12 человек).

В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма проведен анализ совершенных ДТП в районе, принимаются целенаправленные меры организационного и профилактического характера. Так обеспечена ежесуточная расстановка личного состава, на основе текущего анализа и повседневной оценки дорожно-транспортной обстановки как на трассе Р-254 «Иртыш» так и на территории района. В целях предупреждения ДТП в наиболее аварийных местах, обеспечено оптимальное использование имеющихся сил и средств. Ежемесячно на трассе Р-254 «Иртыш» на объектах дорожного сервиса проводятся беседы с водителями находящимися в кафе по вопросам безопасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного движения. Организована работа нарядов ДПС по выявлению административных правонарушений на трассе Р-254 «Иртыш» способствующих совершению ДТП. Организован дополнительный выход нарядов из числа личного состава государственных инспекторов ОГИБДД для несения службы на трассе Р-254 «Иртыш», в результате чего удалось снизить количество ДТП в 2017 году, всего на трассе Р-254 «Иртыш» совершено 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, и 3 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом отмечается уменьшение количества ДТП на данной автодороге на 2 факта, в 2016 году за данный период времени на трассе Р-254 зарегистрировано -6 ДТП.

За период 2017 года выявлено 5307 нарушений правил дорожного движения, данная цифра по отдельным видам выглядит следующим образом: (управление транспортным средством в состоянии опьянения) – 144 нарушения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 26 нарушений, управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения 119 нарушений, нарушения правил дорожного движения допущенных пешеходами 684. Целенаправленно ведется работа по исключению правонарушений при перевозках детей, составлено 314 протоколов.

В мировых судах вынесено 97 постановлений о лишении права управления, 56 водителей арестованы.

В соответствие с приказом начальника Отдела МВД России по Чановскому району, весь инспекторский состав отделения ГИБДД закреплен за образовательными организациями Чановского района Новосибирской области, где проводятся профилактические беседы с учащимися, всего проведено 103 занятия. Проведение профилактических бесед и обследование школ так же проводится инспектором по пропаганде.

С отделом управления образования района, разработан совместный план мероприятий, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 г.г. За период 2017 года, проведено обследование школ по вопросам качества и объема преподавания правил дорожного движения, во внеклассной и внешкольной работе, а так же обследовано состояние улично-дорожной сети, средств организации дорожного движения на прилегающей к школам территории. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, в отчетном периоде отделением ГИБДД подготовлено 86 информационно-профилактических материалов в средства массовой информации района. Сотрудниками проведено 890 бесед с водителями индивидуального автотранспорта, в коллективах автохозяйств, где затрагивались вопросы соблюдения ПДД, профилактики детского травматизма.

В общеобразовательных учреждениях организовано 6 отрядов Юных инспекторов движения, в которых занимается 55 детей. Организована работа экипажей ДПС по выявлению нарушений Правил дорожного движения РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, с использованием «карточки учета нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними», всего составлено 117 карточек.

В рамках межведомственного взаимодействия проведено 7 комиссий по безопасности дорожного движения.

С учетом проведенного анализа основных причин совершения ДТП, категорий участников дорожного движения были запланированы и проведены предупредительные и профилактические обще-областные мероприятия с учетом сезонных особенностей режима движения автотранспорта среди различных категорий участников дорожного движения, в том числе водителей автотранспортных предприятий, грузового транспорта, нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Чановского района уверена, что привлечение внимания к Правилам дорожного движения жителей района, принесет свои положительные результаты и поможет снизить аварийность в наступившем новом году.

Госавтоинспекция Чановского района