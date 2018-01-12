Пожарная безопасность на сходах граждан.

На территории Чановского района в населенных пунктах начались сходы граждан. В целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району принимается участие в данных мероприятиях. 11.01.2018г. сходы граждан были проведены на территории Красносельского сельсовета. В своем выступлении сотрудник надзорной деятельности довел до присутствующих граждан обстановку с пожарами и последствиями от них на территории Новосибирской области и Чановского района. Наполнил требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать. Основное внимание было уделено следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования. Был продемонстрирован автономный пожарный извещатель и рекомендовано гражданам оборудовать свои жилые помещения данными устройствами.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району