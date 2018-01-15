14.01.2018 года в 12 часов 59 минут произошел пожар в легковом транспортном средстве «Лада Калина», находящимся в гараже р.п. Чаны. Причиной пожара послужило неисправность электрооборудования (в момент возникновения пожара на автотранспортном средстве был подключен «эл. котел подогрева» оставленный без присмотра собственника). В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Во избежание пожара в автотранспортном средстве собственникам следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:

- при включении электроподогрева автотранспорта запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

-Не оставляйте без присмотра автотранспортные средства которым подключены электрические приборы.

- эксплуатировать следует только полностью исправное автотранспортное средство, при выявлении малейших неисправностей автотранспортного средства, следует полностью прекратить его эксплуатацию, до полного устранения неисправности.

- после произведенного ремонта либо технического обслуживания автомобиля, следует убедиться в герметичности топливной системы, и отсутствия подтеканий топлива, регулярно осматривать систему подачи топлива, проверять состояние топливной системы, патрубков, хомутов;

-периодически путем осмотра проверять целостность электропроводки автомобиля, часто бывает, что провод постоянно трётся о соседнюю деталь или панель, в конечном итоге, просто нарушается его изоляции, что при соприкосновении с другим проводом или металлической частью автомобиля может вызвать образование искр, нагревание электропровода и нарушения в работе электрооборудования, в результате чего может произойти возгорание;

-проверять надежность электрических контактов электропроводки в местах соединения, так как плохой контакт может привести к оплавлению электропроводки;

- при установке дополнительного оборудования, либо ремонте электропроводки, не следует применять проводку с меньшим сечением, либо электропроводку, не предназначенную для применения в автомобиле.

-не следует заменять штатные предохранители более мощными, либо металлическими предметами, такими как отрезок проволки, монетой, и прочими не предназначенные для этого предметы.

- не следует применять в зимнее время для утепления отсека двигателя транспортного средства приспособления, из горючих материалов, способных стать источником возникновения пожара при нагреве от двигателя транспортного средства.

-рекомендуется проводить установку дополнительного электрооборудования в автомобиль или другое транспортное средство только квалифицированными работниками станций техобслуживания, так как при не правильной установке, либо установке с нарушениями требований инструкций, может не только вывести оборудование автомобиля из строя, но и послужить причиной возникновения пожара.

- не следует на длительное время оставлять без присмотра автотранспортное средство с включенным электрическим и прочим оборудованием для предпускового подогрева двигателя. - во избежание возникновения пожара запрещается использовать для подогрева двигателя открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы).

- в обязательном порядке оснастить автотранспортное средство огнетушителем, так как своевременное и правильное применение огнетушителя поможет потушить возникшее возгорание, а значит сохранить автотранспортное средство.

Не меньшую опасность представляет установленное в автомобиль газовое оборудование, так как в результате установки оборудования вне специализированных станций, либо неисправности при отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования, автомобиль может превратиться во «взрывное устройство», и уже представлять серьезную опасность не только для собственника, но и для окружающих.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.