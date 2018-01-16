Государственный пожарный надзор информирует.

За 2017г. на территории Чановского района произошло 35 пожаров. В результате происшедших пожаров огнем уничтожено 3 здания, повреждено огнем 28 зданий и сооружений, повреждено 4 единиц техники. На пожарах погибло 3 человека и 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество пожаров произошло на территории администрации р.п. Чаны -11 случаев, Озеро-Карачинского сельсовета- 5 пожаров, Старокарачинского сельсовета- 4 пожара. Гибель людей произошла на территории Землянозаимского и Щегловского сельсоветов. Травмирование людей на пожарах была допущена на территории администрации р.п. Чаны- , Старокарачинского с/с, Щегловского с/с.

По прежнему, наиболее незащищенной категорией объектов от пожаров остается жилой сектор (в том числе частные дома, муниципальное и ведомственное жилье, надворные постройки) где произошло 30 пожаров, что составило 85 % от всех происшедших пожаров в районе, 3 пожара произошло на автотранспортных средствах , 1 пожар произошел на объектах сельского производства и 1 пожар в здании Храма Русской Православной церкви.

Причинами пожаров в 2017г. послужили: в 4 случаях в результате неосторожного обращения с огнем граждан, в том числе при курении, в 15 случаях причиной пожара послужила неисправность электрооборудования, монтаж электропроводки с нарушение требований документов по электроэнергетике и нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в 5 случаях неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления (эксплуатация печей с трещинами, применение дымовых труб выполненных не из кирпича, выполненные с нарушением противопожарные разделки и отступки отопительных печей, отсутствие запирающих устройств на дверцах топок), неисправность узлов и механизмов транспортных средств- 3 пожара, детская шалость с огнем детей- 2 факта пожара.

В ходе проведения проверок по пожарам был выявлен ряд причин и условий способствовавших возникновению пожаров: оставление без присмотра топящихся печей и включенных электронагревательных приборов, неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, монтаж электрооборудования выполняется с грубейшими нарушениями требований документов по электроэнергетике, применение в электросчетчиках учета электроэнергии некалиброванных плавких вставок, недостаточный контроль со стороны родителей за детьми.

В ходе проведения профилактических рейдовых мероприятий в жилом секторе выявляется, что граждане не осознают в полной мере возможных последствий в результате не выполнения требований пожарной безопасности : дымовые трубы отопительных печей на твердом топливе выполняются не из кирпича выведенными за кровлю здания, отсутствуют противопожарные разделки и отступки от печей до строительных конструкций, отсутствуют у отопительных печей предтопочные листы размером не менее 0,5х0,7 м., устанавливают в эл. счетчиках учета электроэнергии некалиброванные плавкие вставки, сжигают в весенний и осенний периоды сухую траву и мусор на территории населенных пунктов. Не выполнение элементарных требований пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к пожару, зачастую с неблагополучными и трагичными последствиями. Так же за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

В целях профилактики пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района на протяжении последних 3-х лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал, который способен разбудить крепко спящего человека. В 2017 году администрацией Чановского района, в соответствии с утвержденной муниципальной программой, в целях обеспечения противопожарной защиты мест проживания малообеспеченной категории граждан проведена работа по установке автономных пожарных извещатетелей в местах проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. В 2017 году на территории нашего района в местах проживания вышеуказанной категории граждан установлены пожарные извещатели с GSM модулем, которые в случае пожара извещат сигналом не только жильцов, но и с помощью СМС рассылок оперативные службы и родственников. Не смотря на проводимую работу обеспечить все места проживания малообеспеченной категории граждан за счет бюджетных средств не представляется возможным, в связи с чем, сотрудники МЧС России рекомендуют жителям самостоятельно покупать данные устройства и устанавливать в жилых помещениях.

Обращаясь к жителям Чановского района хочется сказать, что наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома). Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Допустим, вы уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте….

Стоимость извещателя составляет от 350 до 500 рублей, с GSM модулем более 3-х тысяч рублей. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях оказывающих услуги в области пожарной безопасности. Информация имеется в справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Интернет (набрать в поиске «автономный пожарный извещатель»).

Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району