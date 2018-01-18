УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ

11 КЛАССОВ

В 2018 году планируется набор курсантов в пожарно-технические образовательные учреждения МЧС России по специальности «Пожарная безопасность» (высшее профессиональное образование).

Определяющими образовательными учреждениями МЧС России являются:

Академия государственной противопожарной службы МЧС России (г.Москва);

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России;

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г.Железногорск Красноярского края);

Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России (г.Екатеринбург).

При выборе единого государственного экзамена следует ориентироваться на ЕГЭ по математике; физике и русскому языку.

По всем вопросам обращаться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району и пожарно-спасательную часть №73, расположенные по адресу р.п. Чаны ул. Ленина 106 , тел 23-567

ПРАВИЛА

приема в образовательные учреждения

Государственной противопожарной службы МЧС России

Кандидаты, поступающие на базе среднего (полного) общегообразования, в соответствие с правилами приема проходят профессиональный психологический отбор и вступительные испытания по математике (результаты ЕГЭ); физике (результаты ЕГЭ); русскому языку (результаты ЕГЭ); физической подготовке.

К экзамену по физической подготовке допускаются абитуриенты, прошедшие предварительный отбор комплектующими органами в рамках требований соответствующих нормативов.

Кандидаты для поступления на учебу, перед прибытием на вступительные испытания должны иметь при себе справку о состоянии здоровья, разрешающую сдачу нормативов по физической подготовке и выписку из протокола отборочной комиссии с результатами сдачи контрольных нормативов, оформленную соответствующим образом.

Все кандидаты, направляются для поступления на учебу за свой счет, с последующей компенсацией проезда при поступлении в ВУЗ.

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения МЧС России зачисляются:

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

-участники боевых действий;

-другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приёму в высшие учебные заведения, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

Занятия в пожарно-технических образовательных учреждениях МЧС России начинаются с 1 сентября.

В сентябре месяце, на протяжении трех недель, с обучающимися проводятся занятия по начальной профессиональной подготовке, после завершения, которых курсанты приводятся к Присяге.

Курсантам, заключившим контракт, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Питание и обмундирование - бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно, а так же двухнедельный зимний каникулярный отпуск.

После завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «инженер», выдается диплом государственного образца и нагрудный знак об окончании образовательного учреждения МЧС России и гарантировано распределение в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Выпускники, закончившие образовательные учреждения МЧС России с отличием, активно участвующие в научной деятельности кафедр и имеющие склонности к научно-педагогической деятельности могут продолжить послевузовское профессиональное обучение в очной или заочной адъюнктуре.