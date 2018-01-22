Чтобы не допустить пожар!

С наступлением аномально низких температур граждане начинают усиленно использовать печное оборудование и различного типа обогреватели для отопления своих домов и квартир. При несоблюдении правил эксплуатации по использованию обогревательных приборов возможно возникновение пожаров.

Для того чтобы предотвратить беду достаточно знать ряд простых правил.

Если вы эксплуатируете электрический обогреватель следует помнить, что необходимо пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов.

Если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям.

В одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть "короткое замыкание", «разогрев контактов» и, как следствие, пожар.

Уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.

Если вы эксплуатируете отопительную печь, следует помнить, что в течение всего отопительного периода необходимо очищать дымоходы от сажи. Рядом с печью запрещено размещать сгораемые материалы и предметы. Дрова для топки должны соответствовать размерам топливника, а топить печку нужно всегда с закрытой дверцей топливника. Предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см. Ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями. Не допускается перекаливать печи, в сильные морозы печь лучше топить чаще, но не сильно.

Уважаемые родители! Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой, а так же не оставляйте дома одних малолетних детей.

Если пожар все-таки возник:

сразу же звоните по телефону «101» или «112»;

постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и престарелым людям;

покидая горящее помещение, обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;

дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу как можно сильнее пригнувшись, прикрыв нос и рот мокрой тканью.

Помните! Большинство пожаров можно потушить подручными средствами на стадии их возникновения. Поэтому рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями и иметь в доме огнетушитель. Наличие данных средств спасает от многих бед.

Берегите свое имущество от пожара!

ОНД и ПР по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области