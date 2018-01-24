Не оставляйте детей без присмотра.

Ежегодно на территории Новосибирской области происходят пожары на которых гибнут дети .

Проведенный анализ показал, тяжелые последствия в подавляющем большинстве случаев наступили в домах с высокой степенью изношенности, неисправностями печного отопления и неудовлетворительным состоянием электрохозяйства, где проживали малообеспеченные семьи либо семьи, относящиеся к разряду неблагополучных. Причинами пожаров с гибелью детей часто становятся детская шалость с огнем. Условиями, способствующими этому, явились оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними. Также гибели детей способствует состояние сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых.

Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- контролируйте состояние электропроводки и электророзеток;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- соблюдайте чистоту и порядок в доме;

- приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

- Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде.

Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.





ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области