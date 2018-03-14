06 марта 2018 года, состоялась телефонная «горячая» линия руководства Отдела МВД России по Чановскому району с населением р.п.Чаны и района.

С 15:00 до 17:00 часов на все вопросы, замечания и предложения жителей р.п.Чаны и района отвечали начальник Отдела МВД России по Чановскому району В.В.Соколов и начальник Отделения ГИБДД Р.Р.Шакиров.

За время работы горячей линии дозвонилось более 30 человек, которые задали свои вопросы на различные темы и проблемы. В основном граждане сообщали о состояние улично-дорожной сети поселка и района, обращались с просьбой установить новые светофоры, вносили предложения по улучшению дорожного движения. Так же поступали вопросы по оформлению ДТП без участия сотрудников ГИБДД «по европротоколу и натуральному возмещению в ОСАГО», и в каких случаях необходимо предоставление медицинской справки, при получение и замене водительского удостоверения.

Проведение прямых телефонных линий ГИБДД, позволяет эффективнее отслеживать ситуацию на дорогах.

Результативное взаимодействие с гражданами способствует укреплению партнерских отношений между жителями района и Госавтоинспекцией, делает полицию более открытой и, в конечном итоге, повышает доверие людей к правоохранительным органам.

Главная задача «горячей» линии ГИБДД — «напрямую» помочь гражданам!