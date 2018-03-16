ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

15.03.2018 года в 04 часов 59 минуты произошел пожар в надворной постройке, расположенной на территории домовладения по адресу: р.п. Чаны Чановского района НСО. В результате пожара огнем повреждена баня и дровяник на всей площади. Причиной пожара послужило нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже1 раза в 3 месяца.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.

- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

-Проверьте дымоходы, и их соединения, сэндвич трубы коварны очень. Места стыков лучше закрепить шурупами. Не в коем случаи стык не должен находиться внутри перекрытия!!! Через 5-7 лет внутренняя стенка может прогореть. Поэтому надо периодически разбирать и проверять. Может осыпаться внутренний утеплитель (особенно если некачественная продукция). Посмотрите на противопожарную разделку – она обязательно должна быть.

- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112»;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.