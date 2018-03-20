Пожарная безопасность бань.

На территории Чановского района практически на территории каждого домовладения имеется баня, в которой обязательно установлена печь. Если при кладке и устройстве печи в жилом помещении граждане стараются соблюдать требования пожарной безопасности, то печное отопление бань многие жители делают «на авось», а в результате происходит пожар, который повреждает не только строения бань, но и распространяется на рядом расположенные постройки.

При топке печей и котлов происходит значительный нагрев стенок отопительного прибора и конструкций дымохода. Для безопасной эксплуатации необходимо чёткое выполнение норм по противопожарной разделке печи и дымохода, а так же правильность выбора места установки печи и прохождения дымохода. Так как именно в дымоходе банной печи дымовые газы имеют наиболее высокую температуру (могут достигать +600*С), от чего легко воспламенятся рядом расположенные горючие конструкции.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району доводит до населения:

Есть несколько вариантов изоляции этих дымоходов.

Первый вариант - готовый теплоизолированный дымоход. Вариант неплох, но дорог и таит в себе одну существенную опасность - при покупке почти никто не учитывает, что толщина изоляция готового дымохода составляет, как правило, 40-50 мм, и выполнена не с целью защиты от возгорания ограждающих конструкций (стропил, балок, конструкций перекрытия и .т.д.), а с целью только теплоизоляции дымохода. Это две абсолютно разные вещи. То есть, понадеявшись на заверения неграмотных продавцов, выполнили установку такого красивого дымохода с нарушением норм противопожарной разделки. К чему это привело? К устранению своевременно замеченных проблем, а происходят и пожары. Дело в том, что для теплоизоляции дымохода достаточно 10-50 мм толщины изоляции, а для того, что бы температура на наружной поверхности была безопасной (не более 45 градусов), толщина изоляции должна быть около 200 мм при прохождении дымохода в помещениях и около 150 мм на открытом воздухе.

Ещё один очень важный момент, который необходимо учесть - довольно часто изоляция готового дымохода выполнена из строительной базальтовой ваты, которая рассчитана на эксплуатацию до +400*С, а дымовые газы от банной печи могут достигать +600*С. Что при этом происходит? При нагреве выше +400*С смолы, скрепляющие волокна ваты, начинают выгорать, и соответственно волокна ваты рассыпаются и оседают - всё, дымоход остался совсем без изоляции, и теперь отсутствие нормальной противопожарной разделки с ещё большей вероятностью может привезти к пожару.

Второй вариант – из имеющихся металлических одностенных труб, как применяется в большинстве случаев.

Для этого необходимо:

Найти или вырезать лист нержавейки, который перекроет дыру необходимого размера.

В его середине вырезаете круг, на один-два миллиметра больше диаметра трубы, которая будет проходить через потолок. В потолке прорезаете дыру нужного размера.

Необходимо учесть, что расстояние от трубы до горючих конструкций перекрытия (досок) должно быть не менее 50 см, при условии заполнения данного пространства негорючими материалами (теплоизолятором- глиной, керамзитом и т.д.), а расстояние до незащищенных горючих конструкций без теплоизолятора (стропила, обрешетка) необходимо принимать не менее 1 метра.

Часто причиной пожаров является возгорание древесины, находящейся в состоянии называемым «пирофорная древесина» - когда при длительном нагреве древесина может переходить в состояние, когда она способна загореться при температурах значительно более низких (порядка 1000С), нежели температура воспламенения или самовоспламенения обычной древесины. В таком состоянии ее называют «пирофорная древесина», на самом деле данное вещество уже не является древесиной – это уголь.

Поэтому, если Вы видите почернение древесины, расположенной недалеко от дымовой трубы, необходимо горючие конструкции демонтировать или защитить негорючим материалом.

ОНД и ПР по Чановскому району