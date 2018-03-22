Требования пожарной безопасности для жилого сектора!

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проведен анализ происшедших пожаров и последствий от них на территории Чановского района за период с 1 января по 20 марта 2018 года. Проведенный анализ показал, что за истекший период на территории Чановского района произошло 7 пожаров. Все пожары произошли в жилом секторе, в том числе в местах проживания граждан и хозяйственных постройках, при этом травмирования и гибели людей не допущено.

Причинами происшедших пожаров явились: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи – 3 случая; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 1 случай; поджог – 1 случай; неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 1 случай; неисправность отопительной печи – 1 случай.

В целях недопущения пожаров на территории Чановского района, снижения тяжести от них последствий государственный пожарный надзор просит обратить внимание граждан на следующие требования пожарной безопасности, которые помогут Вам избежать пожара.

При эксплуатации электрооборудования

Электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

При пользовании газом

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа или единую службу спасения по номеру «112». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

Запрещается эксплуатация газовых отопительных печейпри неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Запрещается эксплуатация газобаллонного оборудования в многоквартирных домах высотой выше 2-х этажей.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома). Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружения пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Чтобы обезопасить себя и своих близких предлагаем Вам установить в своем жилом помещении автономный дымовой пожарный извещатель. Извещатель крепится к потолку при помощи двух саморезов, не имеет ни каких проводов. Элемент питания - батарея типа «крона». Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал который способен разбудить даже крепко спящего человека.

Сберегите свою жизнь и жизни своих близких!

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите о пожаре на телефон: «101», «112»

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.