В весенний–летний период, на дорогах существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет участия в нем велосипедистов, скутеристов и мотоциклистов. Соответственно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории водителей, в том числе - несовершеннолетних. Бесконтрольность со стороны родителей, незнание, а порой пренебрежение Правилами дорожного движения, приводит при управлении велосипедами, скутерами, мопедами и мотоциклами к печальным последствиям.

В 2017 году, на территории Новосибирской области произошло 149 ДТП с участием водителей мотоциклов и скутеров, в которых 17 человек погибло и 159 получили травмы. В тоже время сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено и пресечено 4657 административных правонарушений совершенных водителями мототранспортных средств, в том числе водителями скутеров и мопедов.

В целях повышения эффективности работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних водителей, а также сохранения жизни и здоровья детей, в преддверии окончания учебного года и начала летних школьных каникул, на территории Чановского района в период с 26 марта по 31 октября 2018 года, будут проводится, профилактические мероприятия «Мотоциклист». Основная цель ОПМ «Мотоциклист» - сохранение жизни и здоровья данной категории участников дорожного движения, пропаганда соблюдения ими ПДД.

В период проведения ОПМ «Мотоциклист» автоинспекторы уделят особое внимание данной категории водителей. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц управляющих мотто-техникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), а также находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению похищенных мототранспортных средств.

Госавтоинспекция района призывает водителей мотто-транспорта к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района