Пожарная безопасность при пользовании

бытовыми газовыми приборами

Требования пожарной безопасности на кухне .

- Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.

- Если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески - масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на занавески.

- Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят.

- Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.

- Не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.

- Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку.

- Для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце.

- Нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку - немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть.

Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

• не допускайте детей к газовому оборудованию;

• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:

• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.



Первая помощь при отравлении бытовым газом: • безотлагательно вынесите человека, у которого отравление бытовым газом, на свежий воздух;

• если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, сделайте искусственное дыхание;

• не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;

• вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.



В конце хотелось бы напомнить, что нарушение правил пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут ответственность по статьям Уголовного Кодекса РФ и статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми приборами.

Единый телефон вызова экстренных служб : «112»

пожарная охрана- , «101», «112»

службы газа- «04»,