178

Трагедия в торговом центре г. Кемерово

 

25 марта 2018г. в торговом центре  г. Кемерово произошел пожар. Последствия   данного пожара трагичны. На 26 марта известно о гибели более 60 человек, в том числе детей. По информации, к таким тяжким последствиям  привела неисправная система  пожарной автоматики, которая своевременно не оповестила о происшедшем пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов торговли, сохранения жизни и здоровья граждан на территории Чановского района  отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает собственникам  и арендатором помещений о требованиях пожарной безопасности  которые   необходимо соблюдать и выполнять.  Здания   должны быть обеспечены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая должна находиться в работоспособном состоянии, пути эвакуации   должны быть свободны и не  загромождены товаром или оборудованием,  а двери эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. В учреждениях и организациях должны быть разработаны   инструкции о мерах пожарной безопасности,   работники организаций и индивидуальных предпринимателей должны пройти  обучение мерам пожарной безопасности, здания должны быть обеспечены исправными  первичными  средствами пожаротушения. В инструкциях должен быть определен порядок    пользования электроприборами.  

Кроме этого необходимо:

-  проводить с работниками инструктажи на противопожарную тематику,

 - не применять  для обогрева помещений нестандартные электронагревательные приборы,  а так же   временную электропроводку и удлинители,

- осуществлять постоянный контроль  за  электрооборудованием ( электропроводкой, электророзетками),  особенно в тех зданиях,  которые не  подключены к системам централизованного теплоснабжения    и   в которых  применяются электрообогреватели.

- на объектах с массовым пребыванием людей (единовременным нахождением более 50 человек) не реже 1 раза в полугодие  проводятся практические тренировки по эвакуации.

 Соблюдение требований пожарной безопасности руководителем организации- залог безопасности посетителей.

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться