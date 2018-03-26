Трагедия в торговом центре г. Кемерово

25 марта 2018г. в торговом центре г. Кемерово произошел пожар. Последствия данного пожара трагичны. На 26 марта известно о гибели более 60 человек, в том числе детей. По информации, к таким тяжким последствиям привела неисправная система пожарной автоматики, которая своевременно не оповестила о происшедшем пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов торговли, сохранения жизни и здоровья граждан на территории Чановского района отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает собственникам и арендатором помещений о требованиях пожарной безопасности которые необходимо соблюдать и выполнять. Здания должны быть обеспечены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая должна находиться в работоспособном состоянии, пути эвакуации должны быть свободны и не загромождены товаром или оборудованием, а двери эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. В учреждениях и организациях должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, работники организаций и индивидуальных предпринимателей должны пройти обучение мерам пожарной безопасности, здания должны быть обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения. В инструкциях должен быть определен порядок пользования электроприборами.

Кроме этого необходимо:

- проводить с работниками инструктажи на противопожарную тематику,

- не применять для обогрева помещений нестандартные электронагревательные приборы, а так же временную электропроводку и удлинители,

- осуществлять постоянный контроль за электрооборудованием ( электропроводкой, электророзетками), особенно в тех зданиях, которые не подключены к системам централизованного теплоснабжения и в которых применяются электрообогреватели.

- на объектах с массовым пребыванием людей (единовременным нахождением более 50 человек) не реже 1 раза в полугодие проводятся практические тренировки по эвакуации.

Соблюдение требований пожарной безопасности руководителем организации- залог безопасности посетителей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району