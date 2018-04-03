В 2018 году, а именно 18 марта 2018 года, вступили в силу очередные изменения, внесенные в ПДД РФ. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 г. № 1524, российские автомобилисты обязаны брать с собой спецодежду со светоотражающими элементами.

В чем суть нововведения, новый пункт правил 2.3.4 гласит: в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТА 12.4.281-2014.

К внесению изменений в ПДД подтолкнули, во-первых, неутешительная статистика ДТП в России, во-вторых, успешный европейский опыт, где во многих странах светоотражающая одежда считается таким же обязательным атрибутом при поездке за город, как огнетушитель или аптечка.

Каковы требования к одежде со светоотражающими элементами? Новый пункт в ПДД ссылается на ГОСТ 12.4.281-2014 (пункт 4.2), в котором говорится: могут использоваться не только жилеты, но также жилеты-накидки и куртки. Ширина светоотражающей полосы – не меньше 5 см. Одежда должна иметь по 2 светоотражающие горизонтальные полосы: нижняя полоса на расстоянии не менее 5 см от нижнего края изделия, верхняя на расстоянии не менее 5 см от нижней. Еще 2 полосы –вертикальные: каждая идет от верхней горизонтальной (перпендикулярно ей) спереди вверх, через плечи и на спину до той же полосы сзади, и так с двух сторон, то есть по обоим плечам. Допускается 1 горизонтальная полоса. Светоотражающие жилеты могут быть одного из трех флуоресцентных цветов: желтого, оранжевого, красного.

Штрафа за отсутствие жилета не предусмотрено, то есть в 2018 году он пока не вводился. Тем не менее, пренебрегать новым правилом не следует. Ношение одежды со светоотражающими элементами — способ обезопасить водителя, который покинул автомобиль, а также других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района