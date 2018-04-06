Заседание КЧС и ОПБ Чановского района

06 апреля 2018г. в актовом зале администрации Чановского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чановского района. В работе комиссии приняли участие Глава Чановского района В.И. Губер, председатель КЧС и ОПБ администрации Чановского района А.А. Тузов, главы поселений Чановского района, руководители сельхозпредприятий, сельхозтоваропроизводители, руководители служб лесного хозяйства, члены комиссии, сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России Чановского района Новосибирской области. Необходимость проведения данного заседания комиссии связано с приближением весенне-летного пожароопасного периода. На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: очистка территорий населенных пунктов, сельхоз объектов от горючего мусора и выполнение минерализованных полос, запрет на проведение сельхоз палов и разведение костров в населенных пунктах, реагирование на возникающие «термоточки», об очистке территории прилегающей к лесу от сгораемых материалов и мусора и выполнение противопожарных барьеров.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области