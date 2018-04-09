Водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, но несмотря на это ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте продолжает оставаться сложной. В текущем году на дорогах района сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 99 нарушений, правил дорожного движения водителями автобусов.

Для обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, снижения уровня аварийности на пассажирском автомобильном транспорте и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период с 06 по 16 апреля 2018 года на территории Чановского района проводится комплекс профилактических мероприятий «Автобус».

Нарушение правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.

ОГИБДД Чановского района