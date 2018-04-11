Тренировки в образовательных учреждениях.

В учебных заведениях Чановского района Новосибирской области, в соответствии с утвержденным графиком проходят тренировки по безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара. В данном мероприятии приняли участие сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, учащиеся и персонал школы. Началом проведения тренировок стал звуковой сигнал, после которого все участники действовали строго в соответствии с инструкцией по действиям при возникновении пожара. В ходе тренировки с персоналом школы дополнительно изучены действия в случае возникновения ЧС, а до учащихся доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях и в быту, а так же напомнили, что необходимо делать в случае возникновения пожара в школе при различных ситуациях. После проведения противопожарной тренировки проанализированы ее результаты: преподавательским составом дети подготовлены к эвакуации, знали порядок, направление движения и место сбора. В соответствии с планом эвакуации открыты двери в направлении движения, дети выведены быстро, без паники и собраны в предусмотренном планом эвакуации месте. Наличие эвакуированных детей проверено по списку с докладом директору школы. Действия персонала школ слажены. Итог тренировки – поставленные цели и задачи выполнены. Проводить учебные пожарные эвакуации в школе – очень важно, потому что только таким образом можно привить навыки применения первичных средств пожаротушения, умению быстро и грамотно действовать в случае реальной опасности. И пусть все тренировки будут только учебными и показательными!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 101,112





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району