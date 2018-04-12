Движение большегрузов на территории Новосибирской области будет ограничено с 23 апреля по 22 мая, временное ограничение вводится в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Новосибирской области в неблагоприятных для дорожной сети природно-климатических условиях весеннего периода.

«Во время действия весеннего ограничения по дорогам области регионального и межмуниципального значения не допускается передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось более пяти тонн без специального разрешения, которое выдается Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, автобусные пассажирские перевозки (в том числе международные), перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также на военные машины федеральных органов исполнительной власти».

Для информирования автомобилистов об ограничении движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах будут установлены специальные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Схемы размещения дорожных знаков согласованы с Госавтоинспекцией Новосибирской области.

Контроль за выполнением ограничений, будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции. За несоблюдение требований знаков для водителей предусмотрен штраф от 500 рублей. При нарушении правил перевозок крупногабаритных грузов водитель выплатит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностное лицо - от 10 до 15 тысяч, а юридическое лицо от 200 до 400 тысяч рублей.

Для осуществления контроля за перевозками крупногабаритных грузов в постоянном режиме будут работать мобильные пункты передвижного контроля в городе Новосибирске и в районах области. Автоинспекторы также будут осуществлять контроль за соблюдением труда и отдыха водителей.

На территории районного поселка Чаны, весеннее ограничение продлится с 01 апреля по 01 июня 2018 года. В период временного ограничения, на территории рабочего поселка Чаны не допускается передвижение транспортных средств, с грузом или без груза, весом более 3.5 тонн, без специального разрешения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району