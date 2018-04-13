Вопросы пожарной безопасности на агрономической конференции

12 апреля 2018г. в актовом зале администрации Чановского района прошла агрономическая конференция в связи с подготовкой к посевной компании. В работе данной конференции приняли участие Глава Чановского района В.И. Губер, начальник управления сельского хозяйства администрации Чановского района С.П. Антипов, главы поселений , руководители сельхозпредприятий и сельхозтоваропроизводители, руководитель службы лесного хозяйства, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем выступлении сотрудник МЧС России довел до присутствующих требования пожарной безопасности, которые нужной соблюдать на объектах агропромышленного комплекса, особенно с началом весенне-летнего пожароопасного периода, особое внимание было уделено следующим вопросам: о недопущении проведения сельхозпалов, о выполнении минерализованных полос вокруг сельхозобъектов, очистки территорий сельскохозяйственных объектов от горючего мусора, реагирование на возникающие загорания на землях сельхозназначения , о недопущении эксплуатации автотракторной техники с неисправными выхлопными системами, об очистке территории прилегающей к лесу от сгораемых материалов и мусора и выполнение противопожарных барьеров.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области