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Вопросы пожарной безопасности на агрономической конференции

 

12 апреля 2018г. в актовом зале администрации Чановского района прошла агрономическая конференция в связи с подготовкой к посевной компании. В работе данной конференции   приняли участие   Глава    Чановского района В.И. Губер, начальник управления сельского хозяйства администрации Чановского района С.П. Антипов, главы поселений , руководители сельхозпредприятий и   сельхозтоваропроизводители, руководитель службы лесного хозяйства,  сотрудник   отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем выступлении сотрудник МЧС России довел до присутствующих требования пожарной безопасности, которые нужной соблюдать на объектах агропромышленного комплекса, особенно с началом весенне-летнего пожароопасного периода, особое внимание было уделено следующим вопросам: о недопущении проведения сельхозпалов, о выполнении минерализованных полос вокруг сельхозобъектов,     очистки территорий   сельскохозяйственных  объектов от горючего мусора,  реагирование на возникающие загорания на землях сельхозназначения , о недопущении эксплуатации автотракторной техники с неисправными выхлопными системами, об очистке территории прилегающей к лесу от сгораемых материалов и мусора и выполнение  противопожарных барьеров. 

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району  УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

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