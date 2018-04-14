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Пожар с гибелью человека


14 апреля 2018 г.  в 7 часа 29 минут на пульт диспетчера ПСЧ-73 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в с. Земляная Заимка.  По прибытию подразделения пожарной охраны на место было установлено, что горит в квартира на 2-ом этаже, из окон идет сильный дым.  В результате происшедшего пожара огнем повреждена квартира,  на пожаре погиб  мужчина  1949 г.р., . Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с  огнем при курении погибшего.   
На 14.04.2018г. на территории Чановского района произошло 10 пожаров, на которых, к сожалению, погиб человек.    
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан,  на соблюдение требований пожарной безопасности.   

 МЧС России напоминает как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа;

- внимательно следите за курящими домочадцами;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.

- необходимо следить за тем, чтобы спички   не попадали в руки маленьким детям.

Помните действия в случае пожара: 
- Сообщите по телефону "101", «112»  ; 
- Примите меры по эвакуации людей, имущества. 
- По возможности приступите к тушению пожара. 
Соблюдайте требования пожарной безопасности! 
В целях сохранения жизни и здоровья граждан рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.

 

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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