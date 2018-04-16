В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при перевозках пассажиров с 06 по 16 февраля 2018 года, в Чановском районе Новосибирской области проводилось профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, в том числе при перевозках организованных групп детей. За время проведения данного мероприятия, в ходе осуществления автоинспекторами рейдов, были выявлены более 10 нарушений правил безопасности при пассажирских перевозках.

Так же, в период времени с 13 по 16 апреля 2018 года, Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый Водитель - Трасса!». За время проведения данного мероприятия, автоинспекторами, были выявлены и задержаны 6 водителей, управляющие транспортными средствами в состояние алкогольного опьянения, двое из которых подпадают по санкцию статьи 264.1 УК РФ.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району