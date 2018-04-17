Риск означает ситуацию, когда человек не знает точно последствий принимаемого решения. На транспорте это с большей вероятностью ведет к возникновению опасной ситуации и аварии. Последствия аварии наиболее ужасны, когда в столкновении участвуют транспортные средства, так сказать, разных весовых категорий. Прежде всего, речь идет о столкновении на железнодорожных переездах подвижного железнодорожного состава и транспортных средств, передвигающихся по автодорогам, где последние всегда оказываются стороной, проигравшей «поединок». Неудавшиеся, рискованные попытки по «форсированию» железнодорожных переездов с нарушением Правил дорожного движения через железнодорожные пути обычно приводят к огромному материальному ущербу, обусловленному повреждением подвижного состава, автомобиля, оборудования переезда, простою поезда. И самое страшное последствие таких происшествий состоит в том, что в результате редко удается избежать человеческих жертв и пострадавших. Несмотря на ежегодное выполнение запланированных объемов работ по ремонту и оборудованию железнодорожных переездов новыми техническими средствами, положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах продолжает оставаться неудовлетворительным. Водителям необходимо помнить, что железнодорожный переезд один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в зоне пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями, недопущения ДТП на железнодорожных переездах, 18 и 19 апреля на территории Чановского района, Госавтоинспекцией будет проведено профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах «Внимание, переезд!».

Хочется дать некоторые советы, которые помогут безопасно проследовать через железнодорожный переезд: убедитесь, что все устройства заграждения переезда опустились в ниши, шлагбаумы заняли устойчивое вертикальное положение, красные огни светофора и звуковая сигнализация выключены, дежурный по переезду не подает жестов запрещающих движение. При этом проезжая часть должна быть свободна для движения на достаточном расстоянии, которое, при возникновении опасной ситуации, не вынудит вас остановиться на переезде. При приближении поезда не въезжайте на переезд, даже если выполнены все выше, указанные условия.

Стремитесь к цивилизованному движению, основанному на взаимном уважении и предупредительности. Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и вблизи переездов, опасности.

Не рискуйте. Риск на железнодорожном переезде ничем не оправдан.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району