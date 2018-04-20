Пожар с гибелью человека



20 апреля 2018 г. в 00 часа 23 минут на пульт диспетчера ПСЧ-73 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в р.п. Чаны. По прибытию подразделения пожарной охраны на место было установлено, что происходит открытое горение в доме. В результате происшедшего пожара огнем повреждена комната, на пожаре погиб мужчина. Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

На 20.04.2018г. на территории Чановского района произошло 11 пожаров, на которых, к сожалению, погибли два человека.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан, на соблюдение требований пожарной безопасности.

МЧС России напоминает как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа;

- внимательно следите за курящими домочадцами;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.

- необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки маленьким детям.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» ;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

В целях сохранения жизни и здоровья граждан рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.