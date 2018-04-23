На сессии Совета депутатов Чановского района Новосибирской области рассмотрены вопросы пожарной безопасности

20 апреля 2018г. в актовом зале администрации Чановского района прошла сессия Совета депутатов Чановского района Новосибирской области. Одним из рассматриваемых вопросов «О соблюдении пожарной безопасности муниципальных образований Чановского района». С докладом об обстановке с пожарами и проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности на территории Чановского района выступил заместитель главы Чановского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Чановского района А.А. Тузов, по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории поселений выступили глава р.п. Чаны Е.В. Довгань, глава Матвеевского сельсовета М.А. Подустов, а так же начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району подполковник внутренней службы А.М. Чеботок. В своем выступлении сотрудник федерального государственного пожарного надзора довел до присутствующих обстановку с пожарами и последствиями от них за истекший период 2018 года, а так же статистику пожаров, данные о количестве погибших и травмированных на них людей за предшествующие годы. Особое внимание было уделено организации противопожарной пропаганды с населением в целях сокращения количества пожаров и недопущения тяжких последствий, на профилактику детской гибели. Доведены Первичные меры пожарной безопасности определенные ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые должны исполняться на территориях поселений. Доведен анализ проведенной работы на территории Чановского района по реализации приоритетных направлений, определенных Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в части «Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в целях сохранения их жизни и здоровья методом применения современных средств обнаружения и оповещения населения о пожаре». Не смотря на проводимую работу на территории района, еще требуется не мало финансовых средств для обеспечения мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями, с связи с чем, необходимо работу продолжать.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области