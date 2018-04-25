В посёлке Чаны от сильного ветра упала водонапорная башня; сооружение 1935 года постройки получило статус объекта культурного наследия, однако 24 апреля выяснилось, что за ним никто не следил.
По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие, которые не соблюдают меры безопасности. Над произошедшим взяли контроль общественники.
Ураган, налетевший 24 апреля на Новосибирскую область, разрушил старую водонапорную башню — ровесницу железнодорожного вокзала в посёлке Чаны. Её не использовали по назначению после перехода на новые технологии, а сооружению в 2016 присвоили статус объекта культурного наследия и внесли историческую справку о башне на туристический портал региона.
По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие, которые не соблюдают меры безопасности. Над произошедшим взяли контроль общественники.
Источник: Сиб.фм