Как не допустить пожар на объекте сельскохозяйственного назначения!

Государственный пожарный надзор информирует о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения:

1. своевременно проводите требуемый ремонт электрооборудования. Запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

2. произвести опашку, выполнить минерализованные полосы шириной не менее 6 метров вокруг сельскохозяйственных объектов (сенобаз, зерноскладов, животноводческих ферм) в целях недопущения распространения лесостепных пожаров;

3. обеспечить наличие добровольных пожарных формирований на объектах сельскохозяйственного производства;

4. периодически проводить проверки боеготовности добровольных пожарных формирований;

5. постоянно держать заправленной водой и ГСМ технику, приспособленную для тушения пожаров;

6. не допускать эксплуатацию тракторной техники с неисправными искрогасителями и выхлопной системой;

7. произвести ревизию устройств противопожарного водоснабжения;

8. обеспечить производственные объекты круглосуточной сторожевой охраной, первичными средствами пожаротушения;

9. очистить территории животноводческих участков, производственных объектов от горючего мусора, навоза, сухой травы;

10. после выгона животных на летне-пастбищное содержание произвести обесточивание животноводческих помещений от линии ВЛ- 0,4 КВ;

11. разработать инструкции, определяющие действия работников в случае возникновения пожара для каждого производственного участка;

12. в случае возникновения загораний на землях сельхозназначения принимать незамедлительные меры по их тушению.