Как не допустить пожар на объекте сельскохозяйственного назначения!
Государственный пожарный надзор информирует о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения:
1. своевременно проводите требуемый ремонт электрооборудования. Запрещается:
-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
2. произвести опашку, выполнить минерализованные полосы шириной не менее 6 метров вокруг сельскохозяйственных объектов (сенобаз, зерноскладов, животноводческих ферм) в целях недопущения распространения лесостепных пожаров;
3. обеспечить наличие добровольных пожарных формирований на объектах сельскохозяйственного производства;
4. периодически проводить проверки боеготовности добровольных пожарных формирований;
5. постоянно держать заправленной водой и ГСМ технику, приспособленную для тушения пожаров;
6. не допускать эксплуатацию тракторной техники с неисправными искрогасителями и выхлопной системой;
7. произвести ревизию устройств противопожарного водоснабжения;
8. обеспечить производственные объекты круглосуточной сторожевой охраной, первичными средствами пожаротушения;
9. очистить территории животноводческих участков, производственных объектов от горючего мусора, навоза, сухой травы;
10. после выгона животных на летне-пастбищное содержание произвести обесточивание животноводческих помещений от линии ВЛ- 0,4 КВ;
11. разработать инструкции, определяющие действия работников в случае возникновения пожара для каждого производственного участка;
12. в случае возникновения загораний на землях сельхозназначения принимать незамедлительные меры по их тушению.
ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.