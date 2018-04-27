Требования пожарной безопасности для учреждений культуры

На территории Чановского района на объектах культуры проходит значительное количество мероприятий с массовым пребыванием людей. Так же проведение мероприятий запланировано в период праздничных дней посвященных 1 и 9 Мая. В целях обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры (сельские клубы, дома культуры, культурно -досуговые центры) отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:

В отношении каждого объекта утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В зданиях руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

В учреждениях культуры руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре, назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

В учреждениях культуры должны быть разработаны инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по безопасной и быстрой эвакуации людей.

В период подготовки к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо:

а) провести осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) организовать дежурство ответственных лиц в помещениях.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

42. При эксплуатации электроустановок Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Объекты культуры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

На путях эвакуации должно иметься эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

ОНД и ПР по Чановскому району