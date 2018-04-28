Безопасность детей – это важный аспект, который нельзя оставлять без внимания. Это касается в первую очередь передвижения на автотранспорте.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести их последствий, Госавтоинспекцией Чановского района, в период с 29 апреля по 10 мая 2018 года, будут проведены специальные профилактические мероприятия, под названием «ДЕТИ».

В период проведения данных мероприятий Госавтоинспекцией района, будет осуществляться надзор, по выявлению нарушений ПДД водителями, которые перевозят маленьких пассажиров, не соблюдая меры пассивной защиты – без пристегнутых ремней безопасности и вне детских удерживающих устройств (автокресел), а также будет проводиться работа по выявлению нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий при организованных перевозках групп детей.

Госавтоинспекция района призывает родителей со всей ответственностью отнестись к безопасной перевозке детей и помнить, что специальное удерживающее устройство способно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии и сохранит жизнь вашего ребенка!

ОГИБДД Чановского района