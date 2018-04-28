Уроки безопасности в школах Чановского района

28.04.2018 года в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области, а так же в связи с Днем пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, сотрудниками ОНД и ПР по Чановскому району в МБОУ Чановская СШ №2 и МБОУ Моховская ОШ были проведены открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности». В ходе уроков до учащихся доведены требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях, в быту и при нахождении на природе. Особое внимание было уделено недопущению игры со спичками и открытым огнем, рассказано о возможных чрезвычайных ситуациях которые могут случиться в повседневной жизни, а так же напомнили, что необходимо делать в случае возникновения пожара в школе или в быту.

ОНД и ПР по Чановскому району