Управление транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Так с начала года на территории Чановского района сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 50 таких водителей.

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 29 апреля по 02 мая, на территории района, в очередной раз прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Патрули ДПС работали во всех населенных пунктах района, а также осуществляли патрулирование по рабочему поселку Чаны в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району