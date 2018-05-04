С наступлением теплого времени года на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах. Отсутствие навыков управления такими транспортными средствами способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Тяжесть последствий от таких ДТП резко возрастает.

В текущем году на территории Новосибирской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, в двух случаях мотоциклисты получили серьезные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что водители мототранспортных средств являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Они не всегда используют защитные средства, такие как мотошлемы, световозвращающие элементы на одежде и транспортных средствах, вследствие чего становятся участниками серьезных аварий, получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.

Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми. Нередко родители, покупая своим детям мотоцикл или мопед, забывают объяснить им основы безопасного поведения на дороге и приобрести соответствующую защитную экипировку.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования правил дорожного движения - не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, необходимо включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Мопед и мотоцикл - самые неустойчивые и незащищенные транспортные средства. Даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия.

Госавтоинспекция района