Будьте осторожны с огнем

С наступлением теплых весенних дней на территории Новосибирской области ежедневно происходят загорания сухой травы, мусора, стерни на полях. Для ликвидации загораний, с целью недопущения распространения ландшафтных пожаров на населенные пункты, жилые дома и надворные постройки привлекаются подразделения пожарной охраны, добровольные пожарные команды муниципальных образования и службы лесного хозяйства. Уже с начала пожароопасного периода 2018 года создавалась угроза распространения огня на жилые строения. При установлении сухой и ветреной погоды площадь природных пожаров быстро растет. В Новосибирской области уже зарегистрированы случаи лесных пожаров. А ведь в своем большинстве пожары происходят по вине человека. В результате эти пожары наносят большой вред – сгорают дома, люди остаются без жилья, погибают в огне или получают ожоги.

В связи с неблагоприятно складывающейся обстановкой с природными пожарами Правительством Новосибирской области принято Постановление от 28.04.2018г. № 160-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» в период с 28.04.2018г. В связи с чем, в отношении лиц, допустивших нарушения требования пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством будут налагаться административные штрафы в двукратном размере: на граждан от 2-4 тысяч рублей, на должностных от 15-30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 - 500 тысяч рублей.

Государственный пожарный надзор предупреждает:

— соблюдайте требования пожарной безопасности!

— не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар!

— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.

— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!

— не проводите отжиг травы!

— не разводите костры в лесах!

— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области