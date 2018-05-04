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Будьте осторожны с огнем

     С наступлением теплых весенних дней  на территории Новосибирской области ежедневно происходят   загорания сухой травы, мусора, стерни на полях.  Для ликвидации загораний, с целью недопущения распространения ландшафтных пожаров на населенные пункты, жилые дома и надворные постройки  привлекаются подразделения пожарной охраны, добровольные пожарные команды муниципальных образования и службы лесного хозяйства. Уже с начала пожароопасного периода 2018 года создавалась угроза распространения огня на жилые строения.   При установлении сухой и ветреной погоды   площадь природных пожаров быстро растет. В Новосибирской области уже зарегистрированы случаи лесных пожаров. А ведь в своем большинстве пожары происходят по вине  человека.  В результате эти пожары наносят большой вред – сгорают дома, люди остаются без жилья, погибают в огне или получают ожоги.

 В связи с неблагоприятно складывающейся   обстановкой с природными пожарами Правительством Новосибирской области принято Постановление от 28.04.2018г. № 160-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» в период с 28.04.2018г.    В связи с чем, в отношении лиц, допустивших нарушения требования пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством будут налагаться административные штрафы в двукратном размере: на граждан от 2-4 тысяч рублей, на должностных от 15-30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 - 500 тысяч рублей. 
Государственный пожарный надзор предупреждает: 
— соблюдайте требования пожарной безопасности! 
— не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар! 
— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов,  мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.
— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений! 
— не проводите отжиг травы! 
— не разводите костры в лесах! 
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами! 
тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112  ;

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

         Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

 

           

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

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