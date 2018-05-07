ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

04.05.2018 года в 16 час. 15 мин. произошел пожар в одноквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул. Пушкина р.п. Чаны. В результате пожара огнем поврежден шкаф на площади 1м2. Предварительной причиной пожара явилась детская шалость с огнем.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание

Уважаемые родители! Чтобы исключить возникновение пожаров из-за детской шалости с огнем:

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.

Проблема так называемой детской шалости с огнем стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.