День Победы в Великой Отечественной войне – особый праздник. Это подвиг, который навсегда останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, и стойкости духа. Долг всех граждан помнить об этом, бережно хранить память о войне,

проявлять неустанную заботу о ветеранах.

В преддверии великого праздника Дня Победы на территории Чановского района сотрудники Госавтоинспекции, провели акцию "Георгиевская ленточка от Юного инспектора", в ходе которой была организована раздача "Георгиевских лент" участникам дорожного движения. «Георгиевская лента» – раскрашена в цвет огня и дыма и является общепринятым символом памяти, скорби и величия нашего народа победившего в «Великой отечественной войне». Вместе с сотрудниками ГИБДД в данной акции участвовали юные инспектора дорожного движения отряда ЮИД «Перекресток» Чановской ДЮЦ Гармонии.

ГИБДД Чановского района поздравляет всех с 9 мая «Днем Победы» и выражает глубокую признательность и уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны.