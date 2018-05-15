Безопасность в период «Последних звонков»



25 мая во всех школах проходят торжественные мероприятия - «Последние звонки». При проведении вышеуказанных мероприятий следует уделить особое внимание требованиям пожарной безопасности, что бы избежать возникновение пожара и его опасных факторов.

- Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

- Проверить наличие первичных средств пожаротушения и исправность систем противопожарной защиты,

- Обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов, а так же не допускать загромождение путей эвакуации.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации необходимо надежно прикрепить к полу.

- При проведении мероприятий в вечернее время необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

- При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «101» «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

В ходе проведения торжественных мероприятий, традиционно производятся запуски феерерков, китайских фонариков (небесных фонариков), бенгальских огней и прочих пиротехнических изделий. Использование же данных устройств опасно тем, что при запуске траекторию их полета предсказать невозможно. Под воздействием ветра фонарик может полететь куда угодно и остановиться, например, на крыше дома, (надворных построек), балконе, на стоге сена, в полях на сухой траве, и в лесах, или может влететь в открытое окно квартиры. Такой неконтролируемый полет может стать причиной возникновения пожара, и стать причиной травмирования и гибели людей.



Опасность использования пиротехнических изделий при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей заключается в том, что ее использование может стать причиной возникновения пожара, причиной травмирования и гибели людей.

Следует отметить, что применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения запрещено.

Не допускать самостоятельное использование детьми пиротехнических изделий. Соблюдать требования и рекомендации изготовителя по хранению, и применению пиротехнических изделий, в том числе касаемо возраста граждан.

В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения гибели и травмирования детей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается, применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи. Кроме этого в связи с установлением на территории Новосибирской области особого противопожарного режима на территории поселений и городских округов, а также в лесах, полях и т.п. запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, т.е. под данную категорию как раз и попадают Китайские (небесные) фонарики.

Что бы не омрачать торжественные мероприятия, учителям, выпускникам, и их родителям следует помнить и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.



