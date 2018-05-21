ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

19.05.2018 года в 01 час. 44 мин. произошел пожар в гараже на территории домовладения расположенный по адресу, ул. Братьев Желтиковых р.п. Чаны. В результате пожара огнем поврежден гараж и находящийся в нем автомобиль, крыша дома, веранда. Причина пожара устанавливается.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

о мерах пожарной безопасности в помещениях гаража

В помещениях, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесом и на открытых площадках запрещается:

1.Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать определенный заранее способ расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями между автомобилями и элементами зданий.

2.Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего из системы питания.

3.Хранить горючее (бензин, дизельное топливо, баллоны с газом, масло и т.п.) за исключением топлива в системе питания и смазки автомобиля.

4.Оставлять на местах стоянки груженые автомобили.

5.Производить заправку автомобилей. Заправку автомобилей топливом следует производить только на заправочном пункте.

6.Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7.Загромождать выездные ворота и проезды, а также пути эвакуации людей.

8.Производить ремонт автомобилей и промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

9.Курить, подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы т.п.), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных работ и т.д. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами для окурков и первичными средствами пожаротушения. В этих местах должны быть надписи «Место для курения».

10.Оставлять автомобили с включенным зажиганием, а также оставлять в автомобиле промасленные оберточные концы, ветошь и спецодежду по окончании работы.

11.По окончании работы необходимо:

а) убрать промасленные обтирочные концы, ветошь и другие горючие отходы помещения, а также пролитые горючие жидкости;

б) выключить из электросети электрические приборы и аппараты;

в) закрыть окна, форточки, двери др. проемы, ведущие наружу или в соседние помещения, а также люки, шахты и т.п.;

г) проверить помещение, не загромождены ли оборудованием или другими предметами пути эвакуации, нет ли запаха гари или дыма.

12.Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны лично (а во время их отсутствия - лица, исполняющие их обязанности) ежедневно производить осмотр всех помещений, установить недочеты и результаты осмотра отметить в специальном журнале.

, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.