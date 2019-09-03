В период с 06.06.2019 года по 31.08.2019 года, в районе проведено профилактическое мероприятие «Внимание переезд!», направленное на создание безопасных условий на железнодорожных переездах, обеспечение их нормативного эксплуатационного состояния и повышение ответственности водителей при проезде железнодорожных переездов.

Не осталась без внимания и транспортная дисциплина участников дорожного движения, в период проведения мероприятия за несоблюдение водителями правил движения через железнодорожные пути составлено более 50 административных материала.