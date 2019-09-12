Управлять автомобилем на загородных трассах в условиях тумана очень сложно, для автомобилиста такая погода связана с рядом сложностей, в таких условиях любая, даже мелкая, ошибка водителя может закончиться трагично, об этом сайту рассказал Рамиль Шакиров, начальник отделения Госавтоинспекции по Чановскому району:

Уважаемые участники дорожного движения!

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути.

Протрите изнутри стекла. Одно из самых распространенных явлений в период межсезонья — запотевание лобового и передних боковых стекол.

Проверьте исправность световых приборов. Такая мелочь, как выход из строя лампочки ближнего света, может стать большой проблемой и привести к ДТП. В условиях ограниченной видимости водитель встречного автомобиля может неправильно определить ваши габариты и перепутать автомобиль с мотоциклом. Не менее опасно и движение автомобиля с неработающими задними фонарями — в тумане такие машины возникают неожиданно и водители их замечают слишком поздно. Не забывайте и о противотуманных фарах - их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге.

При обгоне и перестроении на трассе обязательно включайте указатели поворота – в условиях тумана это позволит избежать ДТП.

По данным статистики, из всех аварий, случившихся в тумане, около 77% составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Большинство водителей добросовестно старались выдержать безопасное расстояние между машинами, не догадываясь о том, что человеческому глазу все предметы в тумане представляются примерно в два раза удаленными, чем в действительности! Туман не только ухудшает видимость, закрывает ориентир, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного. Водителю нужно знать и учитывать, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым.

Включение дальнего света фар не улучшает видимости: свет, отражаясь в мельчайших водяных каплях, создает непрозрачную среду и слепит водителя. Поэтому в тумане следует ехать только при ближнем свете фар, который в какой-то степени еще освещает дорогу. Еще лучше использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.

В условиях сильного тумана часто возникает ситуация, когда фары не помогают — все равно ничего не видно ни вам, как не видно и вас. Хороший способ — включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень густой!

Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по-возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса – кафе, АЗС и т.д.

В случае технической неисправности включите аварийную световую сигнализацию, а если она неисправна или отсутствует — выставьте позади автомобиля знак аварийной остановки. Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом!

Водителю, да и всем пешеходам, стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения — это может быть, например, светоотражающий элемент на одежде. Идти вдоль дороги нужно лицом к встречному транспорту.

Начальник ОГИБДД Чановского района Р.Р.Шакиров