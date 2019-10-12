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В Чановском районе введен особый противопожарный режим.

     

В соответствии с решением КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области от 09.10.2019г., а так же в  связи с  сохранением  на территории Чановского района высокой пожароопасности 4-го класса горимости,  неблагоприятно складывающейся оперативной обстановкой, обусловленной увеличением количества термических точек, переходящих в  природные пожары,  в  целях предотвращения пожаров   на территории Чановского района, недопущения гибели  и травмирования на них людей Постановлением администрации  Чановского района Новосибирской области от 09.120.2019г. №737-па  на территории Чановского района в период с 10 октября по 20 октября 2019 года введен особый противопожарный режим

Запрещено:

 в лесах, в населенных пунктах и на территориях, к ним прилегающих, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, стерни, разведение костров на полях а также проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для их проведения.

 

     С целью недопущения пожаров.

    -  тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

    - не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112  ;

     - проезжая по   автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

         Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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