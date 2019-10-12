В Чановском районе введен особый противопожарный режим.

В соответствии с решением КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области от 09.10.2019г., а так же в связи с сохранением на территории Чановского района высокой пожароопасности 4-го класса горимости, неблагоприятно складывающейся оперативной обстановкой, обусловленной увеличением количества термических точек, переходящих в природные пожары, в целях предотвращения пожаров на территории Чановского района, недопущения гибели и травмирования на них людей Постановлением администрации Чановского района Новосибирской области от 09.120.2019г. №737-па на территории Чановского района в период с 10 октября по 20 октября 2019 года введен особый противопожарный режим.

Запрещено:

в лесах, в населенных пунктах и на территориях, к ним прилегающих, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, стерни, разведение костров на полях а также проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для их проведения.

С целью недопущения пожаров.

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.