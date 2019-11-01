С 28 по 29 октября сотрудники Госавтоинспекции провели на территории района профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на предупреждение ДТП с участием пешеходов и снижение тяжести их последствий. В рамках мероприятия особое внимание уделялось проведению индивидуально-профилактической работы с участниками дорожного движения.

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции составили 11 административных материалов в отношении водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов и пешеходов за нарушение правил перехода проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с детьми о соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части и напомнили пешеходам о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов на верхней одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге.