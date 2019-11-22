Уважаемые автовладельцы, 6МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, расположенный на улице Ленина, д.245, р.п. Чаны, предлагает Вам воспользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном виде через Интернет-портал www.gosuslugi.ru.

Граждане ежедневно обращаются в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Для получения выбранной услуги необходимо лишь последовательно заполнить электронную форму и выбрать удобные дату и время посещения нашего подразделения.

Кроме того, на сайте реализована возможность оплаты государственной пошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При совершении электронного платежа на портале гражданам предоставляется скидка в размере 30% от установленного размера пошлины. Например, размер государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков составляет 2850 рублей, а обращающимся за данной услугой с помощью сайта "Госуслуги", гражданин заплатит 1995 рублей. Данная скидка распространяется на все регистрационные операции.

Таким образом, Вам останется только приехать к назначенному времени и обратиться в специальное регистрационное окно, где для Вас подготовят заявление установленного образца, избавив от необходимости заполнять бланки вручную. После проведения сверки номерных агрегатов транспортного средства вне очереди и передачи государственному инспектору полного пакета документов, Вас пригласят для получения новых документов о регистрации Вашего транспортного средства.

Регистрируя автомобиль через Единый портал государственных и муниципальных услуг Вы получаете приоритет - приезжаете в намеченное время и экономите деньги.

График приема граждан 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: вторник, четверг 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00), пятница 09:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00), суббота 08:00-15:00 (перерыв 12:00-13:00). Контактный телефон: 8-38367-21-374

6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области