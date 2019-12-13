Обеспечение пожарной безопасности в «Новогодние праздники»

Новый год – любимый праздник детей и пожалуй единственный, который мы – взрослые любим и ждем не меньше, чем наши дети.

С приближением праздника повседневные дни становятся все насыщенней, появляется предновогодняя суета, полным ходом идет подготовка к торжеству, ведь каждый хочет отметить этот Новый год лучше, чем прошлый, чтобы это было не просто застолье, а что-то не забываемое, не как всегда! Чудесная пушистая елка, новогодние игрушки, чудесные костюмы и маски, разноцветные гирлянды, хлопушки и бенгальские огни – вот составляющие этого сказочного праздника, и в то же время – при нарушении правил пожарной безопасности источник пожара.

Как же быть? Что сделать, чтобы новогодняя ночь стала воплощением Вашей мечты и Вашего ребенка, но ни в коем случае трагическим воспоминанием. Чтобы праздник состоялся необходимо выполнить следующие правила:

• Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;

• Ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

• Прочно укрепите елку на устойчивой подставке

• Не украшайте ёлку ватой, бумагой, целлулоидными игрушками, парафиновыми свечами

• Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды только заводского изготовления, имеющие сертификат соответствия

• Не одевайте детей в костюмы из легко воспламеняющихся материалов (ваты, марли).

• Не разрешайте детям самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками

• Не оставляйте детей у ёлки без присмотра взрослых

При проведении праздников в учреждениях, организациях, соблюдая следующие несложные правила можно предотвратить возможность возникновения трагедии:

• Праздник надо проводить в присутствии не менее двух ответственных дежурных из числа сотрудников учреждения

• Зал, где установлена ёлка, должен иметь два эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу

• На случай возникновения пожара установите огнетушители, приготовьте плотное покрывало

• У телефонного аппарата обязательно установите табличку «При пожаре звонить – 101»

Что делать, если загорелась новогодняя елка?

• Выведите детей и престарелых из помещения в безопасное место

• Вызовите пожарную охрану

• Обесточьте электрическую гирлянду

Ели это возможно - приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей искусственной елки из полимерных материалов - синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, следовательно к увеличению площади горения.

Помните: горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых минут, покиньте помещение.

Одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники является нарушение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. В условиях нашего сибирского климата мы зачастую используем электронагревательные приборы. Очень часто эти обогреватели кустарного производства. Одновременно в сеть включаем несколько бытовых электроприборов большой мощности и которые эксплуатируем в течение длительного времени. А, уходя из дома, забываем выдернуть из розетки находящиеся в режиме ожиданиия телевизор, электрочайник, плитку и другие приборы. Электропроводка, порой, не отвечает нормам пожарной безопасности и не выдерживает напряжения. Все это приводит к беде.

Чтобы предупредить возникновение пожаров по электрическим причинам в новогодние праздники необходимо:

• Не подключать одновременно несколько электроприборов большой мощности

• Не использовать одновременно несколько электрических удлинителей

• Доверять ремонт электрогирлянд только специалистам, не пользоваться неисправными и нестандартными электрогирляндами

• Применять для защиты электросетей от скачков напряжения автоматические предохранители только заводского изготовления

• Не устанавливать возле новогодних елок электрообогреватели

• При обнаружении «нагрева» электорозеток и других электроустановочных изделий немедленно отключить их от электропитания.

Несоблюдение правил пожарной безопасности может стать причиной пожара! Помните об этом!

С давних времен неотъемлемой частью Новогоднего торжества является использование пиротехники, но и здесь таится опасный враг. Ежегодно сотрудниками ОНД и ПР по Чановскому району проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых уделяется внимание следующим вопросам: пиротехнические изделия должны иметь соответствующую документацию, на недопущение продажи пиротехнических изделий детям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Не сертифицированная пиротехническая продукция подпольного производства – источник травматизма и пожаров. Взрослые, будьте бдительны к интересам своих детей, при покупке пиротехники обращайте особое внимание на документацию, подтверждающую качество продукции, не доверяйте этого делать детям. Цена беспечности – жизнь ребенка.

Пиротехническая продукция должна иметь сертификат качества, продаваться в специализированных магазинах, применяться только взрослыми согласно инструкции на русском языке и на открытых площадках. Использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, подальше от домов и скопления больших масс людей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району