Водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, но несмотря на это ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте продолжает оставаться сложной.

Для обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, снижения уровня аварийности на пассажирском автомобильном транспорте и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период с 16 по 22 декабря 2019 года на территории Чановского района пройдет комплекс профилактических мероприятий «Автобус».

Нарушение правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.

ОГИБДД Чановского района