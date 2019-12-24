Соблюдайте требования пожарной безопасности

при эксплуатации печного отопления!!!

За истекший период 2019 года на территории Чановского района произошло 17 пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печного отопления. В результате происшедших пожаров огнем повреждены жилые дома и надворные постройки. В связи с понижением температуры на территории Новосибирской области возможно увеличение количества пожаров из-за перекала печи, когда отопительную печь усиленно топят продолжительное время, в результате чего от высоких температур нарушается кладка, появляются трещины, в отдельных случаях происходит перегрев стенок печей и дымоходов, от чего загораются рядом расположенные горючие материалы.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них людей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району просит обратить особое внимание на техническое состояние Вашего печного оборудования и напоминает несколько простых правил, которые помогут Вам избежать пожара:

- В процессе эксплуатации печного отопления обращайте внимание на состояние кирпичной кладки печи и трубы, чтобы на них не было трещин. Если они есть, необходимо оштукатурить и побелить. На побеленных конструкциях будет заметно, где имеются трещины и будут видны следы закопчения.

- Очищайте печь и дымоход от сажи и золы не реже одного раза в три месяца, в противном случае дымовые газы будут хуже выходить и печь будет дымить в помещение, так же возможно накопление в помещение угарного газа.

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений. Данный лист нужен для того, чтобы в случае выпадения из печи горящих углей не загорелся пол или расположенные рядом горючие материалы.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до окончания работы, отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место. Опасно выставлять ведра с золой или шлаком в помещениях с полом из горючих материалов, даже если Вам кажется что шлак холодный. Так же опасно высыпать золу и шлак рядом со строениями. В результате таких действий происходят пожары.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567