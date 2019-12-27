Уважаемые автовладельцы, 6-МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирск
ой области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны Вам.
Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт «Госуслуги», только не все им пользуются.
Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru
.
Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.
Преимущества пользования порталом государственных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU
):
-сокращаются сроки предоставления услуг,
-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц,
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота,
-снижаются коррупционные риски,
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.
Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы портала государственных услуг.