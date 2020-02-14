Автоинспекторы рекомендуют участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными в период изменений погодных условий.

В связи с перепадами температуры воздуха дорожные условия осложнены. Водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Автолюбителям необходимо быть предельно внимательными, так как под снежным покровом зачастую находится ледяная поверхность, на которой значительно уменьшается сцепление колёс автомобиля и увеличивается длина тормозного пути.

При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях на дальние расстояния, особенно в ночное время.

Пешие участники дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях, гололеде, снегопаде и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут обращаться за помощью в Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.