В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации перевозок грузов, с 26 по 28 февраля 2020 года, Госавтоинспекцией района, будет проводиться проверка грузового транспорта, осуществляющего перевозку грузов по территории Чановского района.

В январе 2020 года на территории области по вине водителей грузовых автомобилей произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 и получили ранения 15 человек.

В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будут организованы проверки транспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку грузов; соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозки грузов, установленным требованиям, в том числе по оснащению тахографами; пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере грузовых перевозок;

У водителей проверят наличие путевых листов с соответствующими отметками и товаротранспортные документы, а также создание условий для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

После завершения мероприятий работа по проверке соблюдения требований законодательства в области перевозок грузов будет продолжена.

Уважаемые владельцы грузового транспорта! Соблюдая необходимые нормы законодательства, Вы внесете неоценимый вклад в обеспечение безопасности дорожного движения! Помните, что только совместными усилиями мы сделаем наши дороги безопасными, тем самым сохраним жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.